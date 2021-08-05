Віцеспікер Держдуми Петро Толстой у телеграмі заявив, мовляв, без Росії "на цій території цивілізації не буде".

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У Кремлі кажуть про якісь "червоні лінії"

Представниця російського МЗС Марія Захарова зухвало порадила Зеленському запропонувати поїхати тим, "хто рветься в ЄС і НАТО", повідомляє ТАСС.

Вона заявила, що, мовляв, київський режим перейшов всі червоні лінії, що "відокремлюють національну політику від націоналізму".

Заява Зеленського