Володимир Зеленський назвав Крим і Донбас без України "мертвими територіями". Президент вважає, що ці регіони стануть гіршими, ніж Чорнобиль, якщо залишаться під окупацією Росії.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro. Водночас глава України наголосив, що Крим і Донбас – українські території, вони "нікуди не йшли".

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Зеленський про перспективи Криму і Донбасі без України

За словами президента, тимчасово окуповані Росією українські території не будуть щасливі без України. У приклад Зеленський навів й інші землі, які перебувають під окупацією, – в Абхазії, Придністров'ї тощо.

"Я не бачив там якогось наукового прориву, крутих підприємств, хмарочосів Гонконгу. Я не бачив там життя. Тому я не бачу там щастя", – зазначив український лідер.

Він також додав, коли люди нещасливі, вони їдуть з тієї території. така ж доля чекає і на окуповані Донбас і Крим, якщо вони не повернуться до складу України.

Отже, це буде "мертва" територія. Це буде гірше, ніж Чорнобиль. Тому що навіть у Чорнобиль приїжджають туристи. А це будуть просто "мертві" регіони, на жаль,

– наголосив Зеленський.

Як вихід з цієї ситуації

Президент вважає, що люди на місцях повинні зрозуміти, що вони всі – українці, і вони повинні хотіти бути в Україні. А українці на контрольованій території хочуть бути разом з ними.

Зеленський додав, що у Криму є люди, які свого часу кричали, що прийде Росія, і вони будуть "перлиною біля моря".

"Але нічого не відбулося. Стало гірше, туризму немає, підприємств немає, роботи немає, ціни високі, води нема", – уточнив він. Тому, на думки глави України, в окупованих територій немає майбутнього без України.

Зверніть увагу! Зеленський в інтерв'ю також висловив сподівання, що Володимир Путін не піде на ще більшу ескалацію конфлікту на Донбасі. Водночас, якщо це станеться, Україна не віддасть жодного сантиметра своєї землі.