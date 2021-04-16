Володимир Зеленський висловив сподівання, що очільник Кремля Володимир Путін не піде на ще більшу ескалацію конфлікту на Донбасі. Водночас, навіть якщо це станеться, Україна не віддасть жодного сантиметра нашої землі.

Український президент не відповів на питання, чи дійсно Путін хоче забрати Донбас до Росії, анексувавши його весь.

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Зеленський зазначив, що у цьому питанні не хоче підштовхувати Путіна до цього. За його словами, завжди є надія на 1%, що він цього не бажає.

Або навіть якщо бажає, то не зробить. Ми чули цю риторику, що він візьме весь Донбас. Але ви повинні знати наш народ, і я хотів би, щоб ви розуміли мене: ми не дамо їм жодного сантиметра нашої землі. Чого б нам це не коштувало,

– підкреслив український лідер.

На думку Зеленського, якщо Росія піде далі, це буде програш для всіх. І насамперед для Кремля, додав президент.

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