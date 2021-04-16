Владимир Зеленский выразил надежду, что глава Кремля Владимир Путин не пойдет на еще большую эскалацию конфликта на Донбассе. В то же время, даже если это произойдет, Украина не отдаст ни один сантиметр нашей земли.

Украинский президент не ответил на вопрос, действительно ли Путин хочет забрать Донбасс в Россию, аннексировав его полностью.

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Зеленский отметил, что в этом вопросе не хочет подталкивать Путина к этому. По его словам, всегда есть надежда на 1%, что он этого не желает.

Или даже если желает, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило,

– подчеркнул украинский лидер.

По мнению Зеленского, если Россия пойдет дальше, это будет проигрыш для всех. И прежде всего – для Кремля, добавил президент.

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