Зеленский заявил, что Украина не отдаст России ни одного сантиметра нашей земли
Владимир Зеленский выразил надежду, что глава Кремля Владимир Путин не пойдет на еще большую эскалацию конфликта на Донбассе. В то же время, даже если это произойдет, Украина не отдаст ни один сантиметр нашей земли.
Источник:Офис Президента
Украинский президент не ответил на вопрос, действительно ли Путин хочет забрать Донбасс в Россию, аннексировав его полностью.
Важно Они "ждут", что мы пойдем в наступление, – Зеленский о ситуации на Донбассе
Зеленский отметил, что в этом вопросе не хочет подталкивать Путина к этому. По его словам, всегда есть надежда на 1%, что он этого не желает.
Или даже если желает, то не сделает. Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь Донбасс. Но вы должны знать наш народ, и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не дадим им ни одного сантиметра нашей земли. Чего бы нам это ни стоило,
– подчеркнул украинский лидер.
По мнению Зеленского, если Россия пойдет дальше, это будет проигрыш для всех. И прежде всего – для Кремля, добавил президент.
Россия "бряцает" оружием
- В последние недели ситуация на Донбассе становится все напряженнее. Причина – действия России и ее наемников на Донбассе.
- Украинская разведка зафиксировала, что Россия наращивает свое присутствие сразу в трех областях, которые граничат с Украиной. Кроме того, страна-агрессор стягивает оружие в оккупированный Крым.
- Все это сопровождается нарушением договоренностей и увеличением обстрелов оккупантов на Донбассе. К примеру, на днях наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники, которые были размещены на Донбассе с нарушением.
Поделиться новостью