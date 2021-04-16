Владимир Зеленский назвал Крым и Донбасс без Украины "мертвыми территориями". Президент считает, что эти регионы станут хуже, чем Чернобыль, если останутся под оккупацией России.

Об этом Зеленский рассказал в интервью французской газете Le Figaro. В то же время глава Украины отметил, что Крым и Донбасс – украинские территории, они "никуда не уходили".

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Зеленский о перспективах Крыма и Донбасса без Украины

По словам президента, временно оккупированные Россией украинские территории не будут счастливы без Украины. В пример Зеленский привел и другие земли, находящиеся под оккупацией, – в Абхазии, Приднестровье и тому подобное.

"Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья", – отметил украинский лидер.

Он также добавил, когда люди несчастны, они уезжают с той территории. Такая же судьба ожидает и оккупированные Донбасс и Крым, если они не вернутся в состав Украины.

Итак, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению,

– отметил Зеленский.

Какой выход из этой ситуации

Президент считает, что люди на местах должны понять, что они все – украинцы, и они должны хотеть быть в Украине. А украинцы на контролируемой территории хотят быть вместе с ними.

Зеленский добавил, что в Крыму есть люди, которые в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря".

"Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет", – уточнил он. Поэтому, по мнению главы Украины, в оккупированных территорий нет будущего без Украины.

Обратите внимание! Зеленский в интервью также выразил надежду, что Владимир Путин не пойдет на еще большую эскалацию конфликта на Донбассе. В то же время, если это произойдет, Украина не отдаст ни одного сантиметра своей земли.