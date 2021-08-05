Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в телеграме заявил, якобы без России "на этой территории цивилизации не будет".

Кстати Езжайте в Россию, – Зеленский обратился к пророссийским жителям Донбасса

В Кремле говорят о каких-то "красных линиях"

Представитель российского МИД Мария Захарова дерзко посоветовала Зеленскому предложить поехать тем, "кто рвется в ЕС и НАТО", сообщает ТАСС.

Она заявила, что якобы киевский режим перешел все красные линии, которые "отделяют национальную политику от национализма".

Заявление Зеленского

Президент заверил, что временно оккупированный Донбасс рано или поздно обязательно вернется в Украину. Зеленский сказал: "Донбасс никогда не будет российской территорией. Просто никогда. Не важно, как долго продлится оккупация. Стена рухнет в любом случае."

Поэтому Зеленский призвал местных жителей, которые хотят жить в России, переезжать на территорию государства-агрессора.

Он подчеркнул, что без Украины цивилизации на Донбассе не будет.

Обратите внимание! В апреле 2021 года Зеленский назвал Крым и Донбасс без Украины "мертвыми территориями". Президент убежден, что эти регионы станут хуже, чем Чернобыль, если останутся под оккупацией России.