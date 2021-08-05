"Ты на родине, или гость?" – Зеленский

Глава государства подчеркнул, что все люди с оккупированного Донбасса должны для себя понять – хотят они жить в Украине или России. Об этом Зеленский завил в интервью.

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Донбасс никогда не будет российской территорией. Просто никогда. Не важно, как долго продлится оккупация. Стена рухнет в любом случае. Люди воспользуются моментом,

– подчеркнул президент.

Поэтому он призвал то население, которое остается на оккупированной территории, потому что хочет жить в России, ехать прочь.

"Если ты всю жизнь находился в Украине, но чувствовал, что это Россия, то, ради своих детей и внуков, уже езжай искать себе место в России", – призвал Зеленский.

Без Украины цивилизации на Донбассе не будет

Глава государства подчеркнул, что только украинская власть может навести порядок на Донбассе. Донетчина и Луганщина не будут двигаться вперед под оккупацией. В Украине же "все будет строиться и продвигаться". Поэтому счастья для пророссийских граждан не будет.

В то же время Зеленский призвал тех жителей, которые уважают украинский язык и флаг Украины, держаться Донбасса, ведь его таки деоккупируют: "Это история".

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