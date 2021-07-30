Россия свозит вооружение на Донбасс
В разведке заявили, что командование российской армии продолжает усиливать боевые способности своих наемников. Так, боевиков снабжают горючим и боеприпасами.
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Что свозят на оккупированную территорию:
- более 1,4 тысячи тонн горючего,
- противотанковые управляемые ракеты,
- снайперские комплексы,
- противотанковые и противопехотные мины.
Кроме того, после проведения ремонта на российских предприятиях, на Донбасс перевезли самоходные артиллерийские установки.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- В течение суток 29 июля пророссийские боевики 9 раз нарушили режим тишины. Они обстреливали позиции Вооруженных сил Украины неподалеку Водяного, Шумов, Авдеевки, Южного, Золотого-4 и Новотошковского.
- Враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- Кроме того, возле Зайцево оккупанты дистанционно заминировали территорию минами ПОМ-2.
- К счастью, никто из наших защитников не пострадал.