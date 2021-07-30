Россия свозит вооружение на Донбасс

В разведке заявили, что командование российской армии продолжает усиливать боевые способности своих наемников. Так, боевиков снабжают горючим и боеприпасами.

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Что свозят на оккупированную территорию:

более 1,4 тысячи тонн горючего,

противотанковые управляемые ракеты,

снайперские комплексы,

противотанковые и противопехотные мины.

Кроме того, после проведения ремонта на российских предприятиях, на Донбасс перевезли самоходные артиллерийские установки.

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