Россия свозит вооружение на Донбасс

В разведке заявили, что командование российской армии продолжает усиливать боевые способности своих наемников. Так, боевиков снабжают горючим и боеприпасами.

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Что свозят на оккупированную территорию:

  • более 1,4 тысячи тонн горючего,
  • противотанковые управляемые ракеты,
  • снайперские комплексы,
  • противотанковые и противопехотные мины.

Кроме того, после проведения ремонта на российских предприятиях, на Донбасс перевезли самоходные артиллерийские установки.

Ситуация на Донбассе: последние новости

  • В течение суток 29 июля пророссийские боевики 9 раз нарушили режим тишины. Они обстреливали позиции Вооруженных сил Украины неподалеку Водяного, Шумов, Авдеевки, Южного, Золотого-4 и Новотошковского.
  • Враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
  • Кроме того, возле Зайцево оккупанты дистанционно заминировали территорию минами ПОМ-2.
  • К счастью, никто из наших защитников не пострадал.