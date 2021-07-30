На позициях в районе Катериновки вражеские укрепления можно увидеть даже невооруженным глазом. Однако бойцы не рискуют и ведут наблюдение скрыто.

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Боевики пренебрегают договоренностями

Открывать огонь для атак, а не для защиты в условиях перемирия запрещено. Однако, оккупанты пренебрегают договоренностями.

Преимущественно это все проводится в вечернее время. В активном использовании ПТУРы – это противотанковые ракетные комплексы, далее СПГ, минометы 82 калибра,

– рассказал военнослужащий Константин.

Недавно одна из противотанковых ракет едва не попала в пост, откуда наблюдал один из украинских защитников.

Откуда стреляют оккупанты

Огневые позиции российско-террористические войска обустроили прямо в Константиновке. Они стреляют из домов гражданских жителей.

"Перед нами стоит батальон, который 7 год находится на этих позициях. Это все местные жители. Им здесь очень легко ориентироваться. Они знают местность прекрасно. К ним на усиление заходят как снайперские группы, так и разведывательные группы, управляемые Москвой", – отметил военнослужащий Константин.



Российские войска продолжают обстреливать украинские позиции/ Фото AP

По словам бойцов, оттуда же приехали курсанты-снайперы. Район Катериновки они используют как полигон для тренировок. Однако вместо мнимых целей – позиции украинских армейцев.

Это студенты. Они приехали сдавать экзамен. Учатся, отучились, поменялись, следующая группа приехала,

– рассказал Ярослав.

По словам украинских защитников, эти люди не сидят постоянно на одних позициях, а постоянно перемещаются. Когда военнослужащие даже ненадолго теряют бдительность, они используют это, чтобы их уничтожить.

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Для того, чтобы не стать живой мишенью, солдаты просчитывают действия оккупантов наперед. Пока вражеское оружие молчит, они укрепляют позиции и готовятся к наступлению сумерек. Защитники уверены, что оккупанты снова будут стрелять.

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