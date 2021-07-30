На позиціях в районі Катеринівки ворожі укріплення можна побачити навіть неозброєним оком. Однак бійці не ризикують і ведуть спостереження приховано.

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Бойовики нехтують домовленостями

Відкривати вогонь для атак, а не для захисту в умовах перемир'я заборонено. Втім, окупанти нехтують домовленостями.

Переважно це все проводиться у вечірній час. В активному використанні ПТУРи – це протитанкові ракетні комплекси, далі СПГ, міномети 82 калібру,

– розповів військовослужбовець Костянтин.

Нещодавно одна з протитанкових ракет ледь не поцілила у пост, звідки спостерігав один з українських захисників.

Звідки стріляють окупанти

Вогневі позиції російсько-терористичні війська облаштували просто в Костянтинівці. Вони стріляють з будинків цивільних мешканців.

"Перед нами стоїть батальйон, який 7 рік перебуває на цих позиціях. Це все місцеві жителі. Їм тут дуже легко орієнтуватися. Вони знають місцевість прекрасно. До них на посилення заходять як снайперські групи, так і розвідувальні групи, керовані Москвою", – зазначив військовослужбовець Костянтин.



Російські війська продовжують обстрілювати українські позиції / Фото AP

За словами бійців, звідти ж приїхали курсанти-снайпери. Район Катеринівки вони використовують як полігон для тренувань. Однак замість уявних цілей – позиції українських армійців.

Це студенти. Вони приїхали складати іспит. Вчаться, відучилися, помінялися, наступна група приїхала,

– розповів Ярослав.

За словами українських захисників, ці люди не сидять постійно на одних позиціях, а постійно переміщаються. Коли військовослужбовці навіть ненадовго втрачають пильність, вони використовують це, щоб їх знищити.

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Для того, аби не стати живою мішенню, армійці прораховують дії окупантів наперед. Поки ворожа зброя мовчить, вони укріплюють позиції й готуються до настання сутінків. Захисники впевнені, що окупанти знову стрілятимуть.

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