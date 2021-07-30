30 липня 2014 року військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектору" звільнили місто Авдіївка Донецької області, яке утримувалося російськими найманцями з квітня 2014 року.

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Як це було – читайте у нашому матеріалі.

Коли окупанти захопили Авдіївку?

Наприкінці квітня 2014 року. Спочатку місто захопили проросійські бойовики, які називали себе місцевим ополченням. Потім в Авдіївку зайшло угруповання відставного офіцера збройних сил РФ, колишнього полковника ФСБ та військового злочинця Ігоря Гіркіна. Після його появи росіян у цьому районі почали фіксувати постійно.

Як українські сили звільняли місто?

У запеклих майже триденних боях.

28 липня бійці 93-ї бригади висунулися в напрямку Авдіївки, обійшли позиції бойовиків і атакували їхні укріплення з боку об’їзної дороги. Долаючи шалений опір противника, у місто ввійшли бійці "Правого сектору". Бої тривали два дні.

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Ворог зазнав чималих втрат, а українські підрозділи захопили виконком міськради й будівлю управління міліції.

Остаточно місто було звільнено 30 липня 2014 року, коли українські сили відновили контроль над старою частиною міста.

Після того, як українські військові провели остаточну зачистку міста, вони виявили склади з боєприпасами і продовольством, а також катівню з жертвами окупантів.

Втім, навіть після звільнення Авдіївка залишалась однією з найгарячіших точок фронту.

Чому зі звільненням міста бої за нього не закінчились?

Тому що місто та його околиці мають стратегічне значення

Авдіївка — це частина донецько-макіївської агломерації, і позиції навколо неї дозволяють контролювати північні околиці Донецька і Ясинуватої, південні околиці Горлівки, а також швидкісну трасу "Донецьк — Горлівка". Ясинувата – потужний залізничний вузол, куди, за даними розвідки міністерства оборони України, із Росії надходили підтримка бойовикам.

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Тож на те, аби втримати контроль над цією територією, проросійські бойовики та їхні російські куратори кидали чимало сил та техніки.

Окрім тактичної важливості міста, у ньому також працює один з найбільших коксохімічних заводів у Європі — Авдіївський коксохімічний завод.

Що було потім?

Після визволення Авдіївка ще довгий час залишалася однією з найгарячіших точок АТО/ООС. Згідно з домовленостями про припинення вогню Мінськ–2, промислова зона на південному сході Авдіївки стала де-факто буферною зоною між позиціями ЗСУ та угрупованнями "ДНР".

Увага проросійських сил на якийсь час зосередилась на Донецькому аеропорту, після знищення якого атак знову почали зазнавати передмістя Авдіївки — дачний сектор, вентиляційний ствол шахти "Бутівка" та авдіївська промзона. Саме місто бойовики обстрілювали із важкої артилерії.

Михайло Лупейко, який на початку 2015 року брав участь у боях за околиці міста, згадує 24 каналу, що у січні 2015 року Авдіївка справляла гнітюче враження та була умовно розділена на три частини.

В одній частині, де Авдіївський коксохім, стояли ЗСУ і працювали магазини. З іншого боку міста, в напрямку шахти "Бутівка" стояли бойовики, там був один маленький магазинчик, який частіше був зачиненим. Між ними майже пів міста – сіра зона, де нічого не працювало. Коли були масовані обстріли міста з боку Донецька всі місцеві ховались на території коксохіму,

– розказує він.

Бої за промзону досягли піку навесні 2016 року, після чого українська армія поступово відтіснила проросійські сили на південь до автотраси. Після цього вони пішли на спад, але досі повністю так і не припинились.

Що там відбувається зараз?

Авдіївка поступово відновлюється. На момент визволення в місті залишалося всього 7 тисяч мешканців, нині ж значна частина повернулася. Працюють усі державні установи. Відновив роботу коксохімічний комбінат. Відновлено більшість будинків, працюють школи і садочки.

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Щороку 30 липня там влаштовують урочистості, акції із вшанування пам'яті полеглих та символічні акції, які нагадують, що Авдіївка – це Україна.