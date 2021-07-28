Головне управління розвідки міністерства оборони 28 липня опублікувало записи перехоплених розмов проросійських бойовиків. На них можна почути, як вони оголошують координати для артобстрілу українських позицій.

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Записи доводять причетність російських бойовиків до обстрілу

Управління розвідки також опублікувало дані про обстріл 26 липня.

Обстріл району Галицинівки 26 липня 2021 року здійснили артилерійські підрозділи 100 омсбр 1 АК російських окупаційних військ зі 122-міліметрових артилерійських систем. Ворог випустив по позиціях захисників України 25 снарядів,

– йдеться у повідомленні.

Бойовики своєю чергою заперечували причетність до обстрілу і заявляли, що це був вибух вантажівки з боєприпасами. Однак записи доводять їхню провину.

Запис розмови бойовиків під час обстрілу позицій ЗСУ: відео

Обстріл біля села Галицинівка: головне