Росія звозить озброєння на Донбас
У розвідці заявили, що командування російської армії продовжує посилювати бойові спроможності своїх найманців. Так, бойовиків постачають пальним та боєприпасами.
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Що звозять на окуповану територію:
- понад 1,4 тисячі тонн пального,
- протитанкові керовані ракети,
- снайперські комплекси,
- протитанкові та протипіхотні міни.
Крім того, після проведення ремонту на російських підприємствах, на Донбас перевезли самохідні артилерійські установки.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Впродовж доби 29 липня проросійські бойовики 9 разів порушили режим тиші. Вони обстрілювали позиції Збройних сил України неподалік Водяного, Шумів, Авдіївки, Південного, Золотого-4 та Новотошківського.
- Ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
- Крім того, біля Зайцевого окупанти дистанційно замінували територію мінами ПОМ-2.
- На щастя, ніхто з наших захисників не постраждав.