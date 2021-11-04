Про це Арахамія повідомив в кулуарах парламенту.

До теми Ротація стосується не лише бійців, – Зеленський у Раді перед призначенням нових міністрів

Кому саме загрожує відставка – наразі невідомо

Дві (відставки – 24 канал) є,
– уточнив Арахамія.

Проте політик відмовився конкретизувати, яким саме міністрам загрожує відставка.

Парламент призначив 4 нових міністрів

Зазначимо, що 4 листопада Верховна Рада призначила 4 нових міністрів уряду Дениса Шмигаля:

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