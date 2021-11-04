Про це Арахамія повідомив в кулуарах парламенту.
До теми Ротація стосується не лише бійців, – Зеленський у Раді перед призначенням нових міністрів
Кому саме загрожує відставка – наразі невідомо
Дві (відставки – 24 канал) є,
– уточнив Арахамія.
Проте політик відмовився конкретизувати, яким саме міністрам загрожує відставка.
Парламент призначив 4 нових міністрів
Зазначимо, що 4 листопада Верховна Рада призначила 4 нових міністрів уряду Дениса Шмигаля:
- Олексій Резніков очолив Міноборони,
- Юлія Свириденко стала першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки,
- Ірина Верещук – віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції окупованих територій,
- Павло Рябікін очолив Мінстратегпром.
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