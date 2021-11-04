Призначення Юлії Свириденко підтримали 256 народних депутатів. Про основні етапи біографії чиновниці – читайте в матеріалі 24 каналу.

До слова Рада призначила Юлію Свириденко на пост першої віцепрем'єрки – міністерки економіки

Хто така Юлія Свириденко

Юлія Свириденко народилася на католицьке Різдво 1985 року у Чернігові. Початкову освіту здобула у рідному місті, а за диплом про вищу – поїхала до Києва. У столиці України вона навчалася в економічному виші – Київському торговельно-економічному університеті.

Після завершення навчання та отримання диплому магістрині з менеджменту антимонопольної діяльності Юлія вступила до аспірантури, але написання кандидатської та отримання наукового ступеня за мету не ставила.

Бізнес

Робота економісткою в Українсько-андоррського спільному підприємстві АТ "АМП" особливих радощів молодій жінці не приносила. Незабаром вона змінила роботу та паралельно підвищувала власну компетенцію.

Свириденко подалася на бухгалтерські курси у Київській школі ринкової економіки Тимофія Милованова, а також – до Фонду державного майна України. Там вона отримала сертифікат спеціалістки з оцінки нерухомості та обладнання та з оцінки бізнесу, а також обзавелася необхідними зв'язками.

Юлія Свириденко працювала у приватному секторі, зокрема в українсько-китайській компанії "Еко-Втор", яка збудувала у Чернігові завод поліефірного полотна. Щоб робота була ефективнішою, Свириденко вивчила китайську й могла спілкуватись з інвесторами без перекладачів. Також у резюме Юлії вказане володіння англійською.

На державній службі

Після Революції Гідності бізнеследі перейшла на державну службу. Спочатку Свириденко стала радницею голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча, згодом очолила департамент економічного розвитку регіону, а у 2017 році після повернення з декретної відпустки стала заступницею губернатора.

Призначенню передував кумедний епізод. Попередником Юлії на посаді заступника губернатора був Леонід Сахневич. Під час селекторної наради Кабміну тодішній прем'єр Володимири Гройсман розіграв "шкільну сценку" та попросив чиновника повторити, що очільник Уряду сказав до того. Сахневич, який займався своїми справами (за термінологією Гройсмана – "точив ляси"), це завдання провалив та нарвався на гнівну реакцію прем'єра. Після цього Сахневич втратив роботу, а його місце посіла Свириденко.

У 2018 році після відставки Куліча Свириденко кілька місяців виконувала обов'язки голови Чернігівської ОДА.

Юлія Свириденко деякий час виконувала обов'язки голови Чернігівської ОДА / Фото з фейсбуку Ірини Соломахи

Київський етап кар'єри

Після відставки Свириденко повернулася до приватного сектору та працювала в агрофірмі Куліча, але недовго – старий знайомий Тимофій Милованов запросив її до Зе-команди та номінував на посаду своєї заступниці у Мінекономіки.

Юлію Свириденко до Зе-команди запросив Милованов / Фото з фейсбуку Сергія Пермана

Незабаром Юлія Свириденко, де-факто, стала правою рукою міністра. Вона зберегла свої позиції навіть після гучної відставки уряду Гончарука. Замість Милованова міністром економіки став Ігор Петрашко, а Свириденко отримала посаду його першої заступниці.

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Наприкінці 2020 року Свириденко змінила роботу та перейшла до Офісу Президента. Вона замінила "інвестняню" Юлію Ковалів. Як і попередниця, Свириденко займалася економічними питаннями та була частиною української делегації у ТКГ, головою Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва й представником держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Юлія Свириденко замінила Юлію Ковалів / Фото Офісу Президента України

Нові горизонти

Восени 2021 року почали ширитися чутки про масштабні зміни у Кабміні. Одним з можливих кандидатів на виліт називали віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка. Впливовий чиновник з бекграундом податківця, схоже, залишати Уряд не хотів, але все ж таки був змушений подати заяву "за власним бажанням".

Далі запрацював "турборежим" – 3 листопада парламентарі звільнили Любченка, тоді ж Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку оперативно рекомендував йому заміну в особі Юлії Свириденко. Народні депутати підтримали цю пропозицію.

Зе-команда в опері / Фото з фейсбук Альони Тимошенко

Особисте життя та декларація

За швидким злетом дружини в бюрократичній ієрархії чоловік Юлії – Сергій Дерлеменко – спостерігав з віддаля. На особистій сторінці чиновниці на фейсбуці – все тільки про роботу . Її чоловік – бізнесмен, був керівником компанії ТОВ "ДІТЕЛ", яка займається будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій, бере та перемагає у тендерах, оголошених ОДА. Наразі працює у ТОВ "ДКС-ГРУПП". У подружжя є донька – Софія.

Свириденко має житло у Чернігові та Києві / Фото Офісу Президента України

В декларації Юлії Свириденко вказані дві квартири у Чернігові та однокімнатне помешкання у столиці України, а також земельна ділянка під Черніговом.

На її чоловіка записаний елітний позашляховик BMW X3 2016 року (пересів на нього з Audi A6 Allroad 2010 року).

З грошових активів у подружжя в декларації вказано 10 тисяч доларів готівкою, а також позики та кредити, які отримував чоловік.