Юлія Свириденко замінить на посаді Олексія Любченка, якого Верховна Рада 3 листопада відправила у відставку.

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Свириденко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, окреслила проблеми та назвала дії, які могли б покращити економічну ситуацію в Україні.

Ми маємо стати гнучкішими, відійти від радянських стандартів і сформувати сталі інституції, які зможуть підтримати бізнес у період пандемії,
– наголосила міністерка.

Вона назвала 5 кластерів, які стимулюватимуть створення робочих місць та мають на меті перегляд підходу до держфінансування. Свириденко переконана, що держава має здійснювати продумані інвестиції, врахувавши ефект для економіки.

Ключовими економічними кластерами є:

  • машинобудування;
  • енергетика;
  • IT-галузь;
  • сільське господарство;
  • будівництво.

Свириденко звернула свою увагу на тему, яка надзвичайно хвилює українців – тарифи. Вона пообіцяла, що наступного року люди в Україні платитимуть менша за електроенергію. Цього вдасться досягти шляхом термомодернізації.

Наше завдання – зробити так, щоб перелічені проєкти були не для звітності, а для відчутних змін. Я за це готова нести відповідальність,
– підсумувала Свириденко.

Що відомо про Юлію Свириденко

Джерело: Вікіпедія

  • Народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові.
  • У 2008 році отримала магістерський ступінь за спеціальністю менеджмент антимонопольної діяльності в Київському торгово-економічному університеті.
  • Цього ж року почала працювати економісткою з фінансової роботи в українсько-андоррському підприємстві "АМП".
  • Свириденко є сертифікованою спеціалісткою з оцінки нерухомості й обладнання та з оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів й інтелектуальної власності.
  • У 2011 році Юлія Свириденко очолила постійне представництво Чернігова в місті Усі (Китай). Перебуваючи на посаді сприяла залученню інвестицій у рідне місто та область. Одним із результатів такої роботи є підприємство "Еко-Втор", після запуску роботи якого працювала на посаді заступниці директора з питань зовнішньоекономічної діяльності.
  • У травні 2015 року Свириденко стала радницею голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча. У серпні того ж року очолила Департамент економічного розвитку області.
  • Закінчила програми навчання менеджерів у Німеччині та зростання приватного сектору у Швеції.
  • У березні 2018 року отримала посаду заступниці голови Чернігівської ОДА. З липня по листопад того ж року виконувала обов'язки голови.
  • У 2019 році була директоркою ТОВ "Сідко Україна".
  • Наприкінці 2019 року обрана Головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
  • Юлія Свириденко до 2021 року була членкинею Тристоронньої контактної групи та представницею в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.
  • З 22 грудня 2020 року працювала на посаді заступниці голови Офісу Президента України.