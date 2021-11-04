Юлія Свириденко замінить на посаді Олексія Любченка, якого Верховна Рада 3 листопада відправила у відставку.
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Свириденко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, окреслила проблеми та назвала дії, які могли б покращити економічну ситуацію в Україні.
Ми маємо стати гнучкішими, відійти від радянських стандартів і сформувати сталі інституції, які зможуть підтримати бізнес у період пандемії,
– наголосила міністерка.
Вона назвала 5 кластерів, які стимулюватимуть створення робочих місць та мають на меті перегляд підходу до держфінансування. Свириденко переконана, що держава має здійснювати продумані інвестиції, врахувавши ефект для економіки.
Ключовими економічними кластерами є:
- машинобудування;
- енергетика;
- IT-галузь;
- сільське господарство;
- будівництво.
Свириденко звернула свою увагу на тему, яка надзвичайно хвилює українців – тарифи. Вона пообіцяла, що наступного року люди в Україні платитимуть менша за електроенергію. Цього вдасться досягти шляхом термомодернізації.
Наше завдання – зробити так, щоб перелічені проєкти були не для звітності, а для відчутних змін. Я за це готова нести відповідальність,
– підсумувала Свириденко.
Що відомо про Юлію Свириденко
Джерело: Вікіпедія
- Народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові.
- У 2008 році отримала магістерський ступінь за спеціальністю менеджмент антимонопольної діяльності в Київському торгово-економічному університеті.
- Цього ж року почала працювати економісткою з фінансової роботи в українсько-андоррському підприємстві "АМП".
- Свириденко є сертифікованою спеціалісткою з оцінки нерухомості й обладнання та з оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів й інтелектуальної власності.
- У 2011 році Юлія Свириденко очолила постійне представництво Чернігова в місті Усі (Китай). Перебуваючи на посаді сприяла залученню інвестицій у рідне місто та область. Одним із результатів такої роботи є підприємство "Еко-Втор", після запуску роботи якого працювала на посаді заступниці директора з питань зовнішньоекономічної діяльності.
- У травні 2015 року Свириденко стала радницею голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча. У серпні того ж року очолила Департамент економічного розвитку області.
- Закінчила програми навчання менеджерів у Німеччині та зростання приватного сектору у Швеції.
- У березні 2018 року отримала посаду заступниці голови Чернігівської ОДА. З липня по листопад того ж року виконувала обов'язки голови.
- У 2019 році була директоркою ТОВ "Сідко Україна".
- Наприкінці 2019 року обрана Головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
- Юлія Свириденко до 2021 року була членкинею Тристоронньої контактної групи та представницею в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.
- З 22 грудня 2020 року працювала на посаді заступниці голови Офісу Президента України.