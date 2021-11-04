Юлия Свириденко заменит на посту Алексея Любченко, которого Верховная Рада 3 ноября отправила в отставку.

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Свириденко, выступая с трибуны Верховной Рады, обозначила проблемы и назвала действия, которые могли бы улучшить экономическую ситуацию в Украине.

Мы должны стать более гибкими, отойти от советских стандартов и сформировать устойчивые институты, которые смогут поддержать бизнес в период пандемии,

– подчеркнула министр.

Она назвала 5 кластеров, которые будут стимулировать создание рабочих мест и имеют целью пересмотр подхода к госфинансированию. Свириденко убеждена, что государство должно осуществлять продуманные инвестиции, учтя эффект для экономики.

Ключевыми экономическими кластерами являются:

машиностроение;

энергетика;

IT-отрасль;

сельское хозяйство;

строительство.

Свириденко обратила свое внимание на тему, которая чрезвычайно волнует украинцев – тарифы. Она пообещала, что в следующем году люди в Украине будут платить меньше за электроэнергию. Этого удастся достичь путем термомодернизации.

Наша задача – сделать так, чтобы перечисленные проекты были не для отчетности, а для ощутимых изменений. Я за это готова нести ответственность,

– подытожила Свириденко.

Что известно о Юлии Свириденко

Источник: Википедия