Назначение Юлии Свириденко поддержали 256 народных депутатов. Об основных этапах биографии чиновницы – читайте в материале 24 канала.

К слову Рада назначила Юлию Свириденко на пост первого вице-премьера – министра экономики

Кто такая Юлия Свириденко

Юлия Свириденко родилась на католическое Рождество 1985 года в Чернигове. Начальное образование получила в родном городе, а за диплом о высшем – поехала в Киев. В столице Украины она училась в экономическом вузе – Киевском торгово-экономическом университете.

После завершения обучения и получения диплома магистра менеджмента антимонопольной деятельности Юлия поступила в аспирантуру, но написание кандидатской и получение ученой степени целью не ставила.

Бизнес

Работа экономистом в украинско-андоррском совместном предприятии АО "АМП" особых радостей молодой женщине не приносила. Вскоре она сменила работу и параллельно повышала собственную компетенцию.

Свириденко подалась на бухгалтерские курсы в Киевской школе рыночной экономики Тимофея Милованова, а также – в Фонд государственного имущества Украины. Там она получила сертификат специалиста по оценке недвижимости и оборудования и по оценке бизнеса, а также обзавелась необходимыми связями.

Юлия Свириденко работала в частном секторе, в частности в украинско-китайской компании "Эко-Втор", которая построила в Чернигове завод полиэфирного полотна. Чтобы работа была эффективнее, Свириденко изучила китайский и могла общаться с инвесторами без переводчиков. Также в резюме Юлии указано владение английским.

На государственной службе

После Революции Достоинства бизнес-леди перешла на государственную службу. Сначала Свириденко стала советницей председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича, впоследствии возглавила департамент экономического развития региона, а в 2017 году после возвращения из декретного отпуска стала заместителем губернатора.

Назначению предшествовал забавный эпизод. Предшественником Юлии на посту заместителя губернатора был Леонид Сахневич. Во время селекторного совещания Кабмина тогдашний премьер Владимир Гройсман разыграл "школьную сценку" и попросил чиновника повторить, что глава Правительства сказал до того. Сахневич, занимавшийся своими делами (по терминологии Гройсмана – "точил лясы"), эту задачу провалил и нарвался на гневную реакцию премьера. После этого Сахневич потерял работу, а его место заняла Свириденко.

В 2018 году после отставки Кулича Свириденко несколько месяцев исполняла обязанности председателя Черниговской ОГА.

Юлия Свириденко некоторое время исполняла обязанности председателя Черниговской ОГА / Фото из фейсбука Ирины Соломахи

Киевский этап карьеры

После отставки Свириденко вернулась в частный сектор и работала в агрофирме Кулича, но недолго – старый знакомый Тимофей Милованов пригласил ее в Зе-команду и назначил на должность своего заместителя в Минэкономики.

Юлию Свириденко в Зе-команду пригласил Милованов / Фото из фейсбука Сергея Пермана

Вскоре Юлия Свириденко, де-факто, стала правой рукой министра. Она сохранила свои позиции даже после громкой отставки правительства Гончарука. Вместо Милованова министром экономики стал Игорь Петрашко, а Свириденко получила должность его первого заместителя.

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В конце 2020 года Свириденко сменила работу и перешла в Офис президента. Она заменила "инвестняню" Юлию Ковалив. Как и предшественница, Свириденко занималась экономическими вопросами и была частью украинской делегации в ТКГ, председателем Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства и представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Юлия Свириденко заменила Юлию Кузнецов / Фото Офиса президента Украины

Новые горизонты

Осенью 2021 года начали распространяться слухи о масштабных изменениях в Кабмине. Одним из возможных кандидатов на вылет называли вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко. Влиятельный чиновник с бэкграундом налоговика, похоже, покидать правительство не хотел, но все же был вынужден подать заявление "по собственному желанию".

Дальше заработал "турборежим" – 3 ноября парламентарии уволили Любченко, тогда же Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития оперативно рекомендовал ему замену в лице Юлии Свириденко. Народные депутаты поддержали это предложение.

Зе-команда в опере / Фото из фейсбук Алены Тимошенко

Личная жизнь и декларация

За быстрым взлетом жены в бюрократической иерархии муж Юлии – Сергей Дерлеменко – наблюдал издали. На личной странице чиновницы на фейсбуке – все только о работе. Ее муж – бизнесмен, был руководителем компании ООО "ДИТЕЛ", которая занимается строительством сооружений электроснабжения и телекоммуникаций, берет и побеждает в тендерах, объявленных ОГА. Сейчас работает в ООО "ДКС-ГРУПП". У супругов есть дочь – София.

Свириденко имеет жилье в Чернигове и Киеве / Фото Офиса президента Украины

В декларации Юлии Свириденко указаны две квартиры в Чернигове и однокомнатное жилье в столице Украины, а также земельный участок под Черниговом.

На ее мужа записан элитный внедорожник BMW X3 2016 года (пересел на него с Audi A6 Allroad 2010 года).

Из денежных активов у супругов в декларации указаны 10 тысяч долларов наличными, а также займы и кредиты, которые получал супруг.