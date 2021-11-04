Назначение Юлии Свириденко поддержали 256 народных депутатов. Об основных этапах биографии чиновницы – читайте в материале 24 канала.
К слову Рада назначила Юлию Свириденко на пост первого вице-премьера – министра экономики
Кто такая Юлия Свириденко
Юлия Свириденко родилась на католическое Рождество 1985 года в Чернигове. Начальное образование получила в родном городе, а за диплом о высшем – поехала в Киев. В столице Украины она училась в экономическом вузе – Киевском торгово-экономическом университете.
Бизнес
Работа экономистом в украинско-андоррском совместном предприятии АО "АМП" особых радостей молодой женщине не приносила. Вскоре она сменила работу и параллельно повышала собственную компетенцию.
Свириденко подалась на бухгалтерские курсы в Киевской школе рыночной экономики Тимофея Милованова, а также – в Фонд государственного имущества Украины. Там она получила сертификат специалиста по оценке недвижимости и оборудования и по оценке бизнеса, а также обзавелась необходимыми связями.
Юлия Свириденко работала в частном секторе, в частности в украинско-китайской компании "Эко-Втор", которая построила в Чернигове завод полиэфирного полотна. Чтобы работа была эффективнее, Свириденко изучила китайский и могла общаться с инвесторами без переводчиков. Также в резюме Юлии указано владение английским.
На государственной службе
После Революции Достоинства бизнес-леди перешла на государственную службу. Сначала Свириденко стала советницей председателя Черниговской ОГА Валерия Кулича, впоследствии возглавила департамент экономического развития региона, а в 2017 году после возвращения из декретного отпуска стала заместителем губернатора.
В 2018 году после отставки Кулича Свириденко несколько месяцев исполняла обязанности председателя Черниговской ОГА.
Юлия Свириденко некоторое время исполняла обязанности председателя Черниговской ОГА / Фото из фейсбука Ирины Соломахи
Киевский этап карьеры
После отставки Свириденко вернулась в частный сектор и работала в агрофирме Кулича, но недолго – старый знакомый Тимофей Милованов пригласил ее в Зе-команду и назначил на должность своего заместителя в Минэкономики.
Юлию Свириденко в Зе-команду пригласил Милованов / Фото из фейсбука Сергея Пермана
Вскоре Юлия Свириденко, де-факто, стала правой рукой министра. Она сохранила свои позиции даже после громкой отставки правительства Гончарука. Вместо Милованова министром экономики стал Игорь Петрашко, а Свириденко получила должность его первого заместителя.
К теме Из вице-премьера – в Минобороны: биография Алексея Резникова
В конце 2020 года Свириденко сменила работу и перешла в Офис президента. Она заменила "инвестняню" Юлию Ковалив. Как и предшественница, Свириденко занималась экономическими вопросами и была частью украинской делегации в ТКГ, председателем Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства и представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".
Юлия Свириденко заменила Юлию Кузнецов / Фото Офиса президента Украины
Новые горизонты
Осенью 2021 года начали распространяться слухи о масштабных изменениях в Кабмине. Одним из возможных кандидатов на вылет называли вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко. Влиятельный чиновник с бэкграундом налоговика, похоже, покидать правительство не хотел, но все же был вынужден подать заявление "по собственному желанию".
Дальше заработал "турборежим" – 3 ноября парламентарии уволили Любченко, тогда же Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития оперативно рекомендовал ему замену в лице Юлии Свириденко. Народные депутаты поддержали это предложение.
Зе-команда в опере / Фото из фейсбук Алены Тимошенко
Личная жизнь и декларация
За быстрым взлетом жены в бюрократической иерархии муж Юлии – Сергей Дерлеменко – наблюдал издали. На личной странице чиновницы на фейсбуке – все только о работе. Ее муж – бизнесмен, был руководителем компании ООО "ДИТЕЛ", которая занимается строительством сооружений электроснабжения и телекоммуникаций, берет и побеждает в тендерах, объявленных ОГА. Сейчас работает в ООО "ДКС-ГРУПП". У супругов есть дочь – София.
Свириденко имеет жилье в Чернигове и Киеве / Фото Офиса президента Украины
В декларации Юлии Свириденко указаны две квартиры в Чернигове и однокомнатное жилье в столице Украины, а также земельный участок под Черниговом.
На ее мужа записан элитный внедорожник BMW X3 2016 года (пересел на него с Audi A6 Allroad 2010 года).
Из денежных активов у супругов в декларации указаны 10 тысяч долларов наличными, а также займы и кредиты, которые получал супруг.