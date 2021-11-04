Спочатку Зеленський подякував вже колишньому міністру оборони Андрію Тарану за роботу для армії.

Важливо Рада взялася за призначення нових міністрів: онлайн-трансляція

Президент додав, що в умовах війни військові віддають себе захисту суверенітету держави. Однак питання ротацій важливе не тільки на передовій.

Є поняття ротацій. Це стосується не лише бійців. Дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку. Змінювати новими людьми, які заряджені на 100%,

– зазначив Зеленський.

Глава держави попросив нардепів підтримати його подання про призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Дивіться відео виступу Зеленського у Раді:

Що відомо про зміну міністрів в уряді

На засіданні 3 листопада Рада відправила у відставку одразу 5 міністрів.

Звільнили Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів; Олексія Любченка – першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки; Олексія Резнікова – віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій; Олега Уруського – віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Андрія Тарана – міністра оборони.

На засіданні 4 листопада парламентарі мають призначити 4 нових міністрів. Ймовірно, ними стануть: економіки – Юлія Свириденко, реінтеграції окупованих територій – Ірина Верещук, оборони – Олексій Резніков, стратегічних галузей промисловості – Павло Рябікін.

Крім того, уряд 3 листопада призначив тимчасового очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів – Руслана Стрільця.