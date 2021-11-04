Спочатку Зеленський подякував вже колишньому міністру оборони Андрію Тарану за роботу для армії.
Важливо Рада взялася за призначення нових міністрів: онлайн-трансляція
Президент додав, що в умовах війни військові віддають себе захисту суверенітету держави. Однак питання ротацій важливе не тільки на передовій.
Є поняття ротацій. Це стосується не лише бійців. Дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку. Змінювати новими людьми, які заряджені на 100%,
– зазначив Зеленський.
Глава держави попросив нардепів підтримати його подання про призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони.
Дивіться відео виступу Зеленського у Раді:
Що відомо про зміну міністрів в уряді
На засіданні 3 листопада Рада відправила у відставку одразу 5 міністрів.
- Звільнили Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів;
- Олексія Любченка – першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки;
- Олексія Резнікова – віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- Олега Уруського – віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості;
- Андрія Тарана – міністра оборони.
На засіданні 4 листопада парламентарі мають призначити 4 нових міністрів. Ймовірно, ними стануть: економіки – Юлія Свириденко, реінтеграції окупованих територій – Ірина Верещук, оборони – Олексій Резніков, стратегічних галузей промисловості – Павло Рябікін.
Крім того, уряд 3 листопада призначив тимчасового очільника Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів – Руслана Стрільця.