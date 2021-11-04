Сначала Зеленский поблагодарил уже бывшего министра обороны Андрея Тарана за работу для армии.

Важно Рада взялась за назначение новых министров: онлайн-трансляция

Президент добавил, что в условиях войны военные отдают себя защите суверенитета государства. Однако вопрос ротаций важен не только на передовой.

Есть понятие ротаций. Это касается не только бойцов. Очень важно подменять тех, кто отдался без остатка. Заменять новыми людьми, которые заряжены на 100%,

– отметил Зеленский.

Глава государства попросил нардепов поддержать его представление о назначении Алексея Резникова новым министром обороны.

Смотрите видео выступления Зеленского в Раде:

Что известно о смене министров в правительстве

На заседании 3 ноября Рада отправила в отставку сразу 5 министров.

Уволили Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов; Алексея Любченко – первого вице-премьер-министра – министра экономики; Алексея Резникова – вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий; Олега Уруского – вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Андрея Тарана – министра обороны.

На заседании 4 ноября парламентарии должны назначить 4 новых министров. Вероятно, ими станут: экономики – Юлия Свириденко, реинтеграции оккупированных территорий – Ирина Верещук, обороны – Алексей Резников, стратегических отраслей промышленности – Павел Рябикин.

Кроме того, правительство 3 ноября назначило временного главу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов – Руслана Стрельца.