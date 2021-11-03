За відповідне рішення проголосували одразу 342 нардепи. Перед цим з посадами попрощалася ще низка міністрів.

Важливо Рада планує звільнити 5 міністрів та усунути неточності у законі про олігархів: онлайн засідання

Заяву про відставку Олег Уруський написав 1 листопада. Він йде у відставку за власним бажанням. Замість Уруського міністром може стати голова митної служби Павло Рябікін.

Кадрові зміни у Кабміні: головне

Про масштабні кадрові перестановки в уряді почали говорити вже давно. На засіданні 3 листопада Верховна Рада розпочала процес кадрових змін у Кабінеті Міністрів України. Народні депутати розглянули питання відставки одразу 5 міністрів, серед яких:

Роман Абрамовський – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Олексій Любченко – з посади першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки України;

Олексій Резніков з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Олег Уруський з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Андрій Таран з посади міністра оборони.

Що відомо про Уруського