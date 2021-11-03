За відповідне рішення проголосували одразу 342 нардепи. Перед цим з посадами попрощалася ще низка міністрів.
Важливо Рада планує звільнити 5 міністрів та усунути неточності у законі про олігархів: онлайн засідання
Заяву про відставку Олег Уруський написав 1 листопада. Він йде у відставку за власним бажанням. Замість Уруського міністром може стати голова митної служби Павло Рябікін.
Кадрові зміни у Кабміні: головне
Про масштабні кадрові перестановки в уряді почали говорити вже давно. На засіданні 3 листопада Верховна Рада розпочала процес кадрових змін у Кабінеті Міністрів України. Народні депутати розглянули питання відставки одразу 5 міністрів, серед яких:
- Роман Абрамовський – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Олексій Любченко – з посади першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки України;
- Олексій Резніков з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Олег Уруський з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Андрій Таран з посади міністра оборони.
Що відомо про Уруського
- Уруського призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості у липні 2020 року. До речі, перед тим такої посади не було.
- У 2005 − 2006 роках Уруський працював першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.
- У 2014 році був на посаді заступника гендиректора Укроборонпрому, а потім – головою Державного космічного агентства. Після цього займався бізнесом.