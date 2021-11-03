За соответствующее решение проголосовали сразу 342 нардепа. Перед этим с должностями попрощался еще ряд министров.

Важно Рада планирует уволить 5 министров и устранить неточности в законе об олигархах: онлайн заседание

Заявление об отставке Олег Уруский написал 1 ноября. Он уходит в отставку по собственному желанию. Вместо Уруского министром может стать глава Таможенной службы Павел Рябикин.

Кадровые изменения в Кабмине: главное

О масштабных кадровых перестановках в правительстве начали говорить уже давно. На заседании 3 ноября Верховная Рада начала процесс кадровых изменений в Кабинете Министров Украины. Народные депутаты рассмотрели вопрос отставки сразу 5 министров, среди которых:

Роман Абрамовский – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Алексей Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;

Алексей Резников – с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Олег Уруский – с должности вице-премьер-министра-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Андрей Таран – с должности министра обороны.

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