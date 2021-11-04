На засіданні парламенту народні обранці розглядатимуть кадрові зміни у Кабінеті Міністрів. Зокрема, 5 відомств можуть отримати нових очільників.
Раніше Шмигаль вніс у Раду подання про призначення трьох міністрів
Призначення нових міністрів
Нардепи під час пленарного засідання розглянуть урядові кадрові питання, а саме призначення
- віцепрем'єр-міністра – міністра економіки;
- віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості;
- міністра оборони.
Засідання Верховної Ради щодо призначення міністрів: дивіться онлайн-трансляцію
Звільнення урядовців: що відомо
- Впродовж кількох місяців в Україні активно говорили про кадрові зміни в Кабінеті Міністрів. Днями заяви про відставку написали одразу 5 очільників відомств.
- На засіданні 3 листопада Рада відправила їх у відставку. Звільнили Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів; Олексія Любченка – з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки; Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій; Олега Уруського з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Андрія Тарана з посади міністра оборони.
- Новими міністрами, ймовірно, стануть: економіки – Юлія Свириденко, реінтеграції окупованих територій – Ірина Верещук, оборони – Олексій Резніков, стратегічних галузей промисловості – Павло Рябікін.