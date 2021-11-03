Про те, що прем'єр-міністр вніс до Ради подання на нових глав відомств, у мережі повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

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Подання Шмигаля щодо нових міністрів

Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради про призначення кандидатів на посади трьох міністрів:

Юлії Свириденко – на посаду першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки;

Ірини Верещук – на посаду віцепрем'єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Кадрові зміни в уряді: що відомо

Протягом останніх місяців в Україні активно говорили про кадрові зміни в Кабінеті Міністрів. Днями заяви про відставку написали одразу 5 очільників відомств.

3 листопада Рада відправила їх усіх у відставку. Зокрема, звільнили Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів; Олексія Любченка – з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки; Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій; Олега Уруського з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Андрія Тарана з посади міністра оборони.

Текст допису Тараса Мельничука:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс подання до Верховної Ради України про призначення кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів України:

Свириденко Юлії Анатоліївни на посаду першого віцепрем'єр-міністра України – міністра економіки України;

Верещук Ірини Андріївни на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Рябікіна Павла Борисовича на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.