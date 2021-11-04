На заседании парламента народные избранники будут рассматривать кадровые изменения в Кабинете Министров. В частности, 5 ведомств могут получить новых руководителей.
Ранее Шмыгаль внес в Раду представление о назначении трех министров
Назначение новых министров
Нардепы во время пленарного заседания рассмотрят правительственные кадровые вопросы, а именно назначение
- вице-премьер-министра – министра экономики;
- вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;
- вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- министра обороны.
Заседание Верховной Рады по назначению министров: смотрите онлайн-трансляцию
Увольнение чиновников: что известно
- В течение нескольких месяцев в Украине активно говорили о кадровых изменениях в Кабинете Министров. На днях заявления об отставке написали сразу пять глав ведомств.
- На заседании 3 ноября Рада отправила их в отставку. Уволили Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов; Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики; Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий; Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Андрея Тарана с должности министра обороны.
- Новыми министрами, вероятно, станут: экономики – Юлия Свириденко, реинтеграции оккупированных территорий – Ирина Верещук, обороны – Алексей Резников, стратегических отраслей промышленности – Павел Рябикин.