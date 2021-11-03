Абрамовського Верховна Рада звільнила 3 листопада. ЗМІ писали, що Стрілець невдовзі може стати повноцінним міністром. Однак наразі його призначили без голосування Ради.

До речі Рада підтримала відставку міністра екології Романа Абрамовського

Що відомо про Руслана Стрільця

Чиновник обіймав посаду заступника міністра з питань цифрових трансформацій. До Києва переїхав у 2019 році. Він відповідав за управління відходами в тоді ще Міністерстві енергетики та захисту довкілля

Раніше Стрілець навчався у Дніпрі та будував там свою кар'єру. Працював директором департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА за часів губернаторства Валентина Резніченка.

Зверніть увагу! ЗМІ писали, що на посаду міністра екології також претендував висуванець від фракції "Слуга народу" депутат Андрій Жупанин, а також глава Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Кадрові зміни в уряді: головне

Крім Абрамовського, парламентарі звільнили ще 4 міністрів:

Першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка; Віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова; Віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського; Міністра оборони Олексія Тарана.

До речі, призначення нових урядовців Рада розглядатиме 4 листопада у присутності президента Володимира Зеленського.