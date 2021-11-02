Про міністерські амбіції Скічка та негативне ставлення до цього Шмигаля видання пише з посиланням на слова співрозмовника у "Слузі народу", який має стосунок до пошуку кандидатур в уряд.

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Скічко хотів стати міністром екології

Нещодавно Роман Абрамовський написав заяву про звільнення з посади міністра захисту довкілля. Після цього йому почали шукати заміну. Джерело видання розповіло, що крісло глави Міндовкілля хотів зайняти очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Скічка не хотів в уряді Шмигаль,

– пояснив співрозмовник.

Крім того, на цей пост претендували висуванець від фракції "Слуга народу" депутат Андрій Жупанин. Однак йому на Банковій сказали, що він надто молодий та не має досвіду в екології.

У результаті, найімовірніше, новим міністром захисту довкілля стане Руслан Стрілець – заступник міністра Романа Абрамовського з питань цифрових трансформацій.

Проте спершу, пише видання, він певний час буде виконувачем обов'язків. Один з міністрів розповів, що Стрілець "був на "малій фракції", де справив хороше враження – хлопець достатньо грамотний". Також він – єдиний, хто пройшов поліграф перед зустріччю з нардепами.

Довідка. Руслан Стрілець навчався у Дніпрі та будував там свою кар'єру. Він працював директором департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА за часів губернаторства Валентина Резніченка. У 2019 році переїхав до Києва та відповідав за управління відходами в тоді ще Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

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