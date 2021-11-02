О министерских амбициях Скичко и негативном отношении к этому Шмыгаля издание пишет со ссылкой на слова собеседника в "Слуге народа", который имеет отношение к поиску кандидатур в правительство.

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Скичко хотел стать министром экологии

Недавно Роман Абрамовский написал заявление об увольнении с должности министра защиты окружающей среды. После этого ему начали искать замену. Источник издания рассказал, что кресло главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов хотел занять глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Скичко не хотел в правительстве Шмыгаль,

– пояснил собеседник.

Кроме того, на этот пост претендовали выдвиженец от фракции "Слуга народа" депутат Андрей Жупанин. Однако ему на Банковой сказали, что он слишком молод и не имеет опыта в экологии.

В результате, вероятнее всего, новым министром защиты окружающей среды станет Руслан Стрелец – заместитель министра Романа Абрамовского по вопросам цифровых трансформаций.

Однако сначала, пишет издание, он некоторое время будет исполняющим обязанности. Один из министров сообщил, что Стрелец "был на "малой фракции", где произвел хорошее впечатление – парень достаточно грамотный". Также он – единственный, кто прошел полиграф перед встречей с нардепами.

Справка. Руслан Стрелец учился в Днепре и строил там свою карьеру. Он работал директором департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА во времена губернаторства Валентина Резниченко. В 2019 году переехал в Киев и отвечал за управление отходами в тогда еще Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

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