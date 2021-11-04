Відповідне рішення схвалили під час засідання Верховної Ради у четвер, 4 листопада. Свій голос за кандидатуру очільника митниці віддали 237 народних депутатів.

Цікаво Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони

Рябікін – глава Мінстратегпрому

Павло Рябікін перед голосування представив народним депутатам програму своєї діяльності на посаді. У пріоритеті нового міністра – співпраця з Верховною Радою, Міністерством оборони та Генштабом.

Наступним пріоритетом для Рябікіна є забезпечення державними замовленнями українських виробників незалежно від форми власності підприємств.

Також Павло Рябікін наголосив на важливості структуризації підприємств Оборонно-промислового комплексу та забезпеченні конкурентоспроможності.

Зверніть увагу! Під час засідання 15 вересня Кабінет міністрів перепризначив Павла Рябікіна очільником Державної митної служби. У серпні посадовець переміг в конкурсі на цю посаду.

Що відомо про Рябікіна