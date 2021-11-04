Відповідне рішення схвалили під час засідання Верховної Ради у четвер, 4 листопада. Свій голос за кандидатуру очільника митниці віддали 237 народних депутатів.
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Рябікін – глава Мінстратегпрому
Павло Рябікін перед голосування представив народним депутатам програму своєї діяльності на посаді. У пріоритеті нового міністра – співпраця з Верховною Радою, Міністерством оборони та Генштабом.
Наступним пріоритетом для Рябікіна є забезпечення державними замовленнями українських виробників незалежно від форми власності підприємств.
Також Павло Рябікін наголосив на важливості структуризації підприємств Оборонно-промислового комплексу та забезпеченні конкурентоспроможності.
Що відомо про Рябікіна
- Павло Рябікін – це український менеджер, політик і дипломат, колишній генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль".
- Раніше обіймав посаду посла України у Данії. Окрім цього, був нардепом трьох скликань, а також – заступником міністра транспорту й зв'язку.
- Посаду очільника митниці він обійняв восени 2020 року. Водночас вже взимку з'явилася інформація, що він начебто зібрався у відставку.
- Згодом запевнив, що нікуди не йде. Своє перебування на посаді він схарактеризував словами: "ось тепер у мене веселощі, безперервні".
- Керівником Державної митної служби пропрацював до самого призначення в Мінстратегпром.