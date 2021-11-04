Соответствующее решение было одобрено во время заседания Верховной Рады в четверг, 4 ноября. Свой голос за кандидатуру главы таможни отдали 237 народных депутатов.

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Рябикин – глава Минстратегпрома

Павел Рябикин перед голосованием представил народным депутатам программу своей деятельности в должности. В приоритете нового министра – сотрудничество с Верховной Радой, Министерством обороны и Генштабом.

Следующий приоритет для Рябикина – обеспечение государственными заказами украинских производителей независимо от формы собственности предприятий.

Также Павел Рябикин отметил важность структуризации предприятий Оборонно-промышленного комплекса и обеспечения конкурентоспособности.

Обратите внимание! Во время заседания 15 сентября Кабинет министров переназначил Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы. В августе чиновник победил в конкурсе на эту должность.

Что известно о Рябикине