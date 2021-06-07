Об этом он сказал в интервью изданию "Бабель". Рябикин вспомнил, что после разговора с президентом Украины, тот дал ему неделю на раздумья.

Важно Сколько недополучает бюджет Украины из-за контрабанды на таможне

Глава ГТС заявил, что за это время он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко. Кроме этого, он взялся искать и исследовать информацию о таможенной проблематике.

Интересно! Предложение совпало во времени с кризисом в аэропорту "Борисполь", которым он руководил с 2017 до 2020 года. Из-за COVID-19 количество рейсов там сильно упало. Если до пандемии было 300 вылетов самолетов в день, то во время – 12.

Решил, нужно что-то повеселее, и вот теперь у меня веселье, непрерывные,

– пошутил он.

На таможне у Рябикина, по его словам, одна концептуальная проблема. С одной стороны люди, которые считают таможню самым коррумпированным госорганом, а с другой – власть, которая постоянно требует наполнять бюджет.

"И здесь ты попадаешь на шпагат: начинаешь работать с персоналом, обновляя и увольняя, и сразу проседают платежи в бюджет", – отметил глава таможни.

Заметим, что Рябикин начал занимать должность председателя ГТС с ноября 2020 года. Но уже в декабре в СМИ появилась информация, что он написал заявление об отставке. Впоследствии он заверил, что пока никуда не уходит.