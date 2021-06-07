Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Бабель". Рябікін пригадав, що після розмови з президентом України, той дав йому тиждень на роздуми.
Важливо Скільки недоотримує бюджет України через контрабанду на митниці
Глава ДМС заявив, що за цей час він зустрівся з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком. Крім цього, він взявся шукати та досліджувати інформацію про митну проблематику.
Вирішив, потрібно щось веселіше, і ось тепер у мене веселощі, безперервні,
– пожартував він.
На митниці у Рябікіна, за його словами, одна концептуальна проблема. З одного боку люди, які вважають митницю найбільш корумпованим держорганом, а з іншого – влада, яка постійно вимагає наповнювати бюджет.
"І тут ти потрапляєш на шпагат: починаєш працювати з персоналом, оновлюючи і звільняючи, і відразу просідають платежі в бюджет", – зазначив очільник митниці.
Зауважимо, що Рябікін почав обіймати посаду голови ДМС з листопада 2020 року. Але вже у грудні у ЗМІ з'явилась інформація, що він написав заяву про відставку. Згодом він запевнив, що поки нікуди не йде.