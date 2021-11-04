Об этом Арахамия сообщил в кулуарах парламента.

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Кому именно грозит отставка – пока неизвестно

Две (отставки – 24 канал) есть,
– уточнил Арахамия.

Однако политик отказался конкретизировать, каким именно министрам грозит отставка.

Парламент назначил 4 новых министров

Отметим, что 4 ноября Верховная Рада назначила 4 новых министров Дениса Шмыгаля:

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