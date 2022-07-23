ДБР вручили підозри також трьом співробітникам фсб за шпигунство. Про це стало відомо 23 липня.

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Надавали таємну інформацію працівникам фсб

З'ясувалося, що 5-а служба фсб росії утворила злочинну організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Її очолив росіянин Ігор Чумаков. До складу входили співробітники фсб. Серед них були й Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва.

До злочинної діяльності співробітники фсб залучили також представників колишньої влади в Україні. Вони у 2014 році втекли до москви, зокрема Володимир Сівкович. Окрім нього, з фсб співпрацював ексочільник СБУ в Криму Олег Кулініч. Він залучив до незаконної справи інших громадян України.

Володимир Сівкович був координатором в українській частині угруповання. Зрадники збирали та передавали росіянам відомості, що є державною таємницею. Їхня робота також полягала у впливі на кадрові рішення в органах безпеки України.

Щоб прикрити свою діяльність, Сівкович створив у москві "політичний офіс". Начебто зловмисники займались суспільно-політичною діяльністю. Але ДБР все одно вдалося їх викрити.

Що загрожує Сівковичу

Колишньому заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу повідомлено про підозру за такими статтями:

"створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній",

"державна зрада".

Якщо провину Сівковича доведуть у суді, йому максимально може загрожувати ув'язнення на 12 – 15 років з конфіскацією майна.

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