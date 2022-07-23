ГБР вручили подозрения также трем сотрудникам фсб за шпионаж. Об этом стало известно 23 июля.

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Предоставляли тайную информацию работникам фсб

Выяснилось, что 5-я служба фсб россии создала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Ее возглавил россиянин Игорь Чумаков. В состав входили сотрудники ФСБ. Среди них были и Александр Чулиндин, Марина Терентьева.

К преступной деятельности сотрудники фсб привлекли представителей бывшей власти в Украине. Они в 2014 году бежали в Москву, в частности Владимир Сивкович. Кроме него, с фсб сотрудничал экс-начальник СБУ в Крыму Олег Кулинич. Он привлек к незаконному делу других граждан Украины.

Владимир Сивкович был координатором украинской части группировки. Предатели собирали и передавали россиянам сведения, являющиеся государственной тайной. Их работа также заключалась во влиянии на кадровые решения в органах безопасности Украины.

Чтобы прикрыть свою деятельность, Сивкович создал в Москве "политический офис". Вроде бы злоумышленники занимались общественно-политической деятельностью. Но ГБР все равно удалось их разоблачить.

Что угрожает предателю Украины

Бывшему заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу сообщено о подозрении по следующим статьям:

"создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем",

"государственная измена".

Если вина Сивковича будет доказана в суде, ему максимально может грозить заключение на 12–15 лет с конфискацией имущества.

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