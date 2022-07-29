Як наслідок – їх оголосили у міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев'їздними у цивілізовані країни світу.

​Важливо СБУ викрила схему видачі українських паспортів російським диверсантам

Слідчі Служби безпеки зібрали вичерпну доказову базу для притягнення до відповідальності:

автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна;

політтехнолога та автора антиукраїнських публікацій Тимофія Сєргєйцева.

Гаспарян видав свою книгу, яка закликає керівництво росії до військового нападу на Україну, і поширив термін "денацифікація". А політтехнолог Сєргєйцев просував ідеї про неповноцінність і другосортність української нації, а також про необхідність її знищення.

Вони підозрюються у вчинені злочинів, передбачених трьома статтями Криманального кодексу України. Обвинувальні акти вже скерували до суду.

В Україні триває боротьба із російськими диверсантами

Ворог намагався здійснити перекидання ДРГ на підконтрольну Україні територію з окупованої Херсонщини. Проте підрозділ не зміг прорватися біля Ольгиного та відступив.

На Запоріжжі ЗСУ знищили групу російських диверсантів, яка хотіла проникнути в тил.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що на території білорусі росія готує диверсійно-розвідувальні групи. Для їхнього формування країна-агресорка використовує білоруських військових.

Де активізувався ворог станом на 29 липня: дивіться відео