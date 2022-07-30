Про це для 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він зазначив, що на Херсонщині люди радіють, бо Збройні Сили України близько.

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"Херсонці це відчувають щодня, читаючи новини. Вони дійсно бачать, що Україна деокуповує Херсонщину, а не просто про це говорить. Вже є конкретні результати. Безумовно, люди знають, що війна є війна й можуть бути втрати серед нашого населення, тому що росіяни використовують людей як живий щит", – розповів Соболевський.

росіянам байдуже на життя цивільних

За словами голови облради, рух колон з російськими військовими міксують спеціально з машинами українців, щоб ЗСУ не могли працювати. Так само розташовують військові об'єкти якомога ближче до житлової забудови, бо чудово розуміють – це також ускладнює роботу для ЗСУ.

Сьогодні на Херсонщині жахливі умови для життя. Це не життя, а виживання,

– заявив Соболевський.

Змушують до співпраці

На Херсонщині росіяни також використовують людей для знімання пропагандистських роликів. Соболевський зазначив, що таких фактів достатньо. Коли затримують людину, то на неї тиснуть психологічно.

Юрій Соболевський Заступник голови Херсонської облради Вони заявляють, що при наступному затриманні все буде набагато жорсткіше. Вимагають у наших людей підписати папірці про співпрацю з фсб (федеральна служба безпеки – 24 канал). Потім лякають, що коли СБУ дізнається, що ти це підписав, то отримаєш кримінальну відповідальність, тому повинен працювати з й виконувати вказівки.

Соболевський наголосив, що це форма психологічного тиску й провокація, бо не буде відповідальності, якщо людину під примусом змусили щось підписати.

Настрої росіян на Херсонщині

Мешканці Херсонщини розповідають, що росіяни вдаються до дезертирства. Вони йдуть до невеликих сіл і шукають цивільний одяг, щоб могти втекти з війська.

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