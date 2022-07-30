Так, у Новій Каховці виник величезний транспортний затор, зокрема з цивільних автомобілів. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ТРО, заступник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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Наразі окупанти чекають на комендантську годину, щоб перекинути техніку через греблю Каховської ГЕС. "Так вони робили й вчора, підтягуючи колони з технікою та боєкомплектами. Якраз вночі туди дуже влучно прилетіло, і здетонувало усе, що постягували за день. Вони (бази росіян – 24 канал) дуже сильно палали", – сказав Хлань.

За словами військового, росіяни не полишають спроб перекидати техніку через саморобну понтонну переправу. Вони розкрили декілька понтонів і тягачами переміщують з лівого на правий берег військові машини разом з цивільним транспортом.

Вони (росіяни – 24 канал) як завжди прикриваються цивільними людьми, використовують їх як "живий щит", аби задовольняти свої військові потреби. А це є порушенням абсолютно усіх міжнародних правил щодо ведення військових дій,

– наголосив військовослужбовець ТРО.

Хлань додав, що росіяни звели понтонну переправу біля Дарівського моста. Але споруда не має такої пропускної спроможності, яку мав міст.

Наші ЗСУ тримають під вогневим контролем усі транспортні артерії. Коли це буде потрібно – міст буде знищений. А будь-який понтонний міст не є капітальним будівництвом, тож розлітатиметься як лушпиння від насіння,

– наголосив Хлань.

Удари ЗСУ на Херсонщині: останні новини

26 липня Збройні Сили України завдали потужного удару по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Повідомлялося про використання американських РСЗВ HIMARS.

Після руйнування мосту можливості окупантів значно зменшилися. Річ у тім, що він був стратегічно важливим для російських загарбників.

29 липня наші захисники влучили по 5 ворожих об'єктах на Херсонщині. Відомо про 2 цілі поблизу Нової Каховки, та 3 цілі у Чорнобаївці, Олешках та Брилівці.

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