Все указывает на то, что в войне появилась военная закономерность, на которую Кремль не может повлиять. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин.

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Эксперт отметил, что освобождение правобережной Херсонщины стало в том числе и важным медийным моментом.

Это освобождение граждан Украины, это вера в ВСУ и их возможности для самих бойцов и украинцев. Потому что можно сказать, что одна успешная наступательная операция – это "повезло", "случайность" или "разгонявшие" договоренность в интернете. Но Украина методично проводит удачные наступательные операции,

– объяснил обозреватель.

По мнению Левина, ВСУ это продемонстрировали во время:

Лиманской;

Балаклейско-Изюмской;

Купянской;

Западнолуганский;

Херсонской наступательных операций.

"Мы видим, что это правило, а не исключение, что очень важно. Но настоящий переломный момент – как кирпич, который со стены монолита оккупации будет сыпаться и выбиваться – это конец августа – начало сентября, когда Украина начала контрнаступление и перехватила инициативу", – добавил аналитик.

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По его мнению, это то, что стало по-настоящему переломным моментом в войне.

"Россия теперь постоянно вынуждена подстраиваться под реалии, которые ВСУ и Генштаб ей диктуют. В то же время Херсонская операция длилась месяцы, поскольку плацдарм под Давыдовым Бродом создали ВСУ как часть архитектуры деоккупации всего Правобережья и Херсона", – подчеркнул Левин.

Он констатировал, что это было частью "большого процесса захвата инициативы".

"И сейчас Кремлю нужно еще больше подстраиваться под ВСУ. Это важно, потому что кто владеет инициативой – тот уже на половину победил в войне", – резюмировал специалист.

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