Пока реакция Александра Дугина на потерю Херсона была яркой в России. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Путина предлагают принести в жертву

Главный идеолог "русского мира" рассказал, что если вождь дождя не выполняет свою миссию и не вызывает дождь, то его нужно приносить в жертву. В этих словах заметили четкий посыл к "вождю" Путину.

Путин сейчас обещал слишком многое. Он всем все обещал. Он постоянно играл на повышение. Когда ему не удался блицкриг, не удалось взять Киев "за три дня", он пообещал дожать в других местах,

– отмечает Михаил Шейтельман.

По его словам, сейчас случилось "все и одновременно". Россия потеряла Херсон, а Владимир Путин не поехал на саммит G20, хотя обещал своему окружению визит туда.

"Он же обещал своей банде, что на G20 он со всеми обо всем договорится. Этого тоже не получилось – он туда даже не поехал. Что он сейчас должен обещать? Кому? Как он должен разговаривать со своей бандой? Вот что происходит сейчас в России ", – объяснил политтехнолог.

По его мнению, сейчас украинцам следует держать кулаки за то, чтобы наша военная победа переросла еще и в политическую. Чтобы не пришлось дальше освобождать территории военным путем, можно было это сделать одним большим политическим решением.

Шейтельман об освобождении Херсона и последствиях для России: смотрите видео

Собеседник отмечает, что в течение полномасштабной войны Украина нанесла несколько символических политических ударов по России. В общей сложности таких было три:

разгром россиян под Киевом,

взрывы на Крымском мосту,

увольнение Херсона.

Он же сам сделал Херсон большим трофеем, большим достижением, частью, как он считает, Российской Федерации. Но это символические вещи, а есть практические,

– отмечает Михаил Шейтельман.

Среди таких практических вещей он отмечает фактическое увольнение Николаевской области. Таким образом ВСУ военным путем освободили территории 6 областей: