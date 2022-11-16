Росіяни масовано обстрілюють усі області України. До того ж у будівлях регіонів, з яких їм довелось нещодавно втікати, загарбники заклали велику кількість вибухівки. Голова Національної поліції Ігор Клименко опублікував відео з наслідками одного з підривів.

Читайте також Небо не закривається ніколи, – військовий експерт пояснив головну причину

Розтрощене управління поліції в Херсоні

Людям на звільнених територіях слід бути дуже обережними та, за можливості, евакуюватися. У цьому впевнений Клименко, окрім того, він закликав людей, що виїхали, не спішити повертатися додому.

Як доказ своїх слів про небезпеку він навів відео, на якому видно, що залишилось від будівлі Головного управління поліції у Херсонській області.

Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння. Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо,

– сказав Клименко.



Колишнє управління поліції у Херсоні / Скриншот з відео Клименка



Від управління поліції в Херсоні залишилось каміння / Скриншот з відео Клименка

На щастя, завдяки кмітливості та вправності українських вибухотехніків, ніхто не постраждав під час підриву. За словами Клименка, це – найголовніше, бо стіни будь-якої будівлі можна відбудувати.

Зверніть увагу! Українські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 гектарів звільнених територій Херсонщини та знешкодили понад 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Окупанти замінували та підірвали ТЕЦ у Херсоні

Попри блискучу роботу спеціалістів, досі значна територія Херсонської області залишається замінованою. Під час втечі з правого берега Дніпра окупанти встигли залишити вибухівку у місцевій ТЕЦ.

Читайте також Наскільки важко відрізнити ракету ППО від ударних: пояснення оглядача

Внаслідок цього теплоелектростанція підірвалась. Як повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, загарбники залишають міни у мішках з картоплею та навіть у музичних інструментах.

Варте уваги – який план у Путіна щодо війни: дивіться відео