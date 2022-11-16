Про це 24 каналу розповів міністр палива та енергетики України (2005-2006 роки) Іван Плачков. Він також зазначив, що другим ударом ворог теж завдав чималих руйнувань українській енергосистемі, на жаль, запас енергетичного обладнання, який ми робили – майже використаний.

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За словами фахівця, зараз енергетики роблять все можливе, але терміни відновлення вже будуть довшими – тиждень або два може тривати процес ремонту.

Також слід додати, що зараз тривають замовлення енергетичного обладнання, на жаль, такі деталі, як трансформатори чи високовольтні вимикачі – довго виготовляються і дорогі,

– каже Плачков.

Колишній міністр енергетики каже, що ситуація дуже складна – не варто сподіватися на відімкнення світла за графіком.

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Енергетики вимикають споживачів, щоб виконувати ремонт і це потрібно, аби зменшити навантаження на мережу.

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