Об этом 24 каналу рассказал Министр топлива и энергетики Украины (2005 – 2006 годы) Иван Плачков. Он также отметил, что вторым ударом враг тоже нанес немалые разрушения украинской энергосистеме, к сожалению, запас энергетического оборудования, который мы производили – почти использован.

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По словам специалиста, сейчас энергетики делают все возможное, но сроки восстановления уже будут длиннее – неделя или две может длиться процесс ремонта.

Также следует добавить, что сейчас продолжаются заказы энергетического оборудования, к сожалению такие детали, как трансформаторы или высоковольтные выключатели – долго производятся и дорогие,

– говорит Плачков.

Бывший министр энергетики говорит, что ситуация очень сложная – не стоит надеяться на отключение света по графику.

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