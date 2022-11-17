Об этом 24 каналу сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он отметил, что сейчас безумный запрос на эту информацию, но говорить то, что ему известно, он не может, ведь просьба сохранять информационную тишину объективна.

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Соболевский считает, что сейчас нельзя навредить преждевременными заявлениями нашим ребятам, которые борются за свободу для всей Херсонщины.

То, что ВСУ работает и работает круто – я могу подтвердить,

– отметил первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

Как работают ВСУ на Левом берегу Днепра: смотрите видео

Обратите внимание! По прогнозам экспертов ВСУ может освободить Левый берег Днепра еще до Нового года. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что шансы на то, что наши защитники вернут по крайней мере Мелитополь до конца года, достаточно высоки. Он отметил, что возможности ВСУ значительно усилит получение оружия от Запада. Самое важное сейчас – не давать врагу передышки на Юге.

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