Об этом во время общения с журналистами в эфире национального телемарафона рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Зеленский прокомментировал слухи о договоренности с Россией о ее выходе из Херсона

Президент отметил, что слышал слухи о том, что во время отступления оккупантов из Херсона были какие-то "договорняки".

Это неприятный момент. Мы там потеряли множество людей. Мы потеряли и командиров, и обычных военных. Солдат, я имею в виду,

– заметил Зеленский.

Он объяснил, что во время освобождения Херсона сработала операция, и очень хорошо, что Украина не потеряла там тысячи человек.

"И мне было очень неприятно. Словно мы уважаем или видим героические шаги только тогда, когда тысячи людей в крови. Это неприятный момент. Я считаю, что это совсем не справедливо по отношению к защитникам", – подытожил глава государства.

Освобождение Херсона: коротко

Минобороны Украины 11 ноября сообщило об освобождении Херсона от российских оккупантов. Бойцы ВСУ вошли в город, а пути отступления захватчиков находились под огневым контролем украинской армии. Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать деоккупацию.

Уже 14 ноября в город прибыл президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России. На вопрос журналиста Дмитрия Комарова о том, почему глава государства решил рискнуть и приехать в Херсон, ответил, что сейчас очень важно быть здесь, а рискуют все. В тот же день с участием президента в городе официально подняли украинское знамя.

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