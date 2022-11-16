Очередное и очень серьезное поражение Путина на западной части Херсонской области де-факто стало окончанием крупной летне-осенней кампании Украины, в рамках которой Силы обороны получили инициативу и в полной мере реализовали ее. Освобождение Херсона положило отсчет непосредственной подготовки обеими сторонами к зимней кампании.
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Нет никакого сомнения, что боевые действия зимой не будут носить характер исключительно позиционной войны. Несмотря на ухудшение погодных условий и попытки России заморозить конфликт для перегруппировки и восстановления боеспособности войск, Украина не утратит преимущество в оснащении собственных войск в холодное время года.
Выход ВСУ на берег Днепра ухудшил пребывание россиян в восточной части Херсона
- Кроме непосредственно освобождения большого количества городов и поселков из-под гнета оккупантов, освобождение Херсона с военной точки зрения позволило Силам обороны Украины не просто взять под огневой контроль часть Левобережья, но и значительно усугубить этим ситуацию для логистики оккупантов.
- Первые последствия такого продвижения россияне почувствовали на следующий день после якобы окончания вывода войск с Правобережья, когда Силы обороны Украины начали накрывать захватническую группировку на Кинбурнской косе. Чрезвычайно активная работа нашей артиллерии привела к серьезным вражеским потерям и необходимости выведения техники с этой части суши.
- Взятие косы под огневой контроль позволяет ВСУ не только проще деоккупировать этот участок местности, но и предоставить Украине возможность открыть Николаевский порт. А это уже сильно усилит отечественную экономику, а также ослабит российские позиции относительно давления на официальный Киев и на цивидизованные страны мира.
- Кроме того, благодаря продвижению в Днепр, ВСУ получили возможность взять под огненное влияние дорогу из Крыма в Армянск, что уже процентов на 30 ухудшает состояние россиян на Юге.
И хотя форсирование Днепра считается невозможным, потому что прокладка понтонных переправ, переброска тысяч военных и сотен единиц техники выглядит маловероятным, в Минобороны уже показали загадочное видео перемещение отдельных групп спецназовцев через реку. Так что даже если в Генштабе примут решение не проводить столь масштабную операцию по созданию и расширению плацдарма на Левобережье, нанесение точечные удары по оккупантам диверсионными группами точно будут.
В этом контексте достаточно интересным вариантом является вытеснение захватчиков дальнобойной артиллерией с последующим продвижением личного состава в Новую Каховку. Контроль над этим городом будет означать возможность отрезать Крым от поставок воды.
Как может выглядеть фронт дальше
Свою тактику и стратегию по дальнейшему ходу войны выбирают как в украинском генштабе, так и во вражеском. Разграничение обеих сторон по берегам Днепра освободило для Украины и России немалое количество личного состава, который можно использовать по другим направлениям.
Теперь важно, кто сможет восстановить боеспособность войск, перебросить их и применить первым. Это ведь может быть перехват стратегической инициативы. То есть противнику придется уже действовать в ответ и пытаться реагировать на вызов, а не создавать его.
Для россиян вариантов применения собственных войск, вышедших из Херсона, не так уж много. Часть группировок они перебросили под Мелитополь для укрепления линии обороны в Запорожской области.
Если ВСУ удастся нанести удар по захватчикам на этом участке фронта и выйти в город, это перережет сообщение оккупантов между Донбассом и Крымом и сделает судьбу россиян на Юге вообще невыносимой.
После условного прорыва в Мелитополь Украина будет контролировать все логистические возможности россиян через Чонгар, а все находящиеся на левобережье Херсонщины захватнические силы окажутся в такой ситуации, которая была на правобережье. Когда логистика "упала", давление Украины растет, а для выживания нужен очередной "жест доброй воли".
Также россияне могут перебросить часть войск на Донбасс. Им это нужно, чтобы хоть как-то попытаться или стабилизировать ситуацию, или окончательно забрасывать наших защитников "пушечным мясом" для выхода на админграницы Донбасса и Луганщины – чтобы Путин мог показать населению хотя бы какой-то успех "спецоперации".
Впрочем, нельзя исключать и того, что захватчики попытаются перебросить часть сил на северное направление – чтобы усилить существующие там группировки и попытаться атаковать Украину на Волыни или Киевщине. Конечно, Силы обороны Украины готовы к любому развитию событий.
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Многие опции для дальнейшего освобождения нашей территории есть и у украинского Генштаба, ведь вытеснение россиян из Херсона также освободило немалую часть боеспособных и профессиональных подразделений, которые после передышки можно отправить нести смерть врагам на многих направлениях.
Однако как именно главнокомандующий решит распорядиться войсками вряд ли известно кому-то кроме очень ограниченного круга лиц. В то же время, с момента полномасштабного вторжения украинские генералы постоянно удивляют врага, делают его пребывание на нашей земле невозможным и заставляют демонстрировать сплошное "отрицательное наступление" одно за другим.
К тому же, с начала полномасштабного вторжения Украина продемонстрировала, что способна бить по оккупантам на тех участках фронта, где захватчики меньше всего ожидают удара. Пусть весь мир вновь удивится изобретательности наших военных, а для россиян это станет неприятным сюрпризом. Ведь всякий военный провал России приближает не только нашу победу, но и усиливает конфронтацию внутри российского общества.