Об этом на брифинге отметил официальный представитель Пентагона. По его словам, Украину еще предстоят тяжелые бои.
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Зима замедлит контрнаступление ВСУ
Чиновник отметил, что сейчас украинские силы продолжают закреплять достигнутые успехи. В настоящее время военные расчищают деоккупированные территории от препятствий и мин, которые оставили оккупантами. Украина также оценивает ущерб, нанесенный российскими войсками перед их отступлением.
По его словам, по мере приближения зимы боевые действия в Украине могут замедлиться. В то же время, планы поддержки США не замедлятся, поскольку эта поддержка зависит не от погоды, а от того, что, по словам украинцев, им нужно.
Какую помощь от партнеров получила Украина
- 14 ноября нашему государству передали еще 12 литовских бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами. Кроме того, Литва пообещала передать Украине дроны-камикадзе Warmate.
- 10 ноября США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Стоимость вооружения, которое будет передана Украине, составляет 400 миллионов долларов. Более того, в Пентагоне подчеркнули, что будут и дальше помогать нашему государству.
- Испания решила предоставить Украине две дополнительные зенитные установки HAWK для нужд противовоздушной обороны в дополнение к уже анонсированным четырем. Кроме этого, Испания предоставит Украине батарею гаубиц калибром 105 миллиметров.
- Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи , в который вошли 18 разведывательных беспилотников. Также в пакет помогли вошли 4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ.
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