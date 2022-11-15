Про це на брифінгу наголосив офіційний представник Пентагону. За його словами, на Україну ще чекають попереду важкі бої.
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Зима сповільнить контрнаступ ЗСУ
Чиновник зазначив, що зараз українські сили продовжують закріплювати досягнуті успіхи. Військові наразі розчищають деокуповані території від перешкод та мін, які залишили окупантами. Україна також оцінює збитки, завдані російськими військами перед їхнім відступом.
За його словами, з наближенням зими бойові дії в Україні можуть сповільнитися. Водночас плани підтримки США не сповільняться, оскільки ця підтримка залежить не від погоди, а від того, що, за словами українців, їм потрібно.
Яку допомогу від партнерів отримала Україна
- 14 листопада нашій державі передали ще 12 литовських бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами. Крім того, Литва пообіцяла передати Україні дрони-камікадзе Warmate.
- 10 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Вартість озброєння, яке передадуть Україні, становить 400 мільйонів доларів. Ба більше, у Пентагоні наголосили, що будуть і далі допомагати нашій державі.
- Іспанія вирішила надати Україні дві додаткові зенітні установки HAWK для потреб протиповітряної оборони на додачу до вже анонсованих чотирьох. Крім цього, Іспанія надасть Україні батарею гаубиць калібром 105 міліметри.
- З Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого увійшли 18 розвідувальних безпілотників. Також до пакета допомогли увійшли 4 антидронові сенсори та апарати РЕБ.
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