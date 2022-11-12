Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про зачистку Херсона та перші дорогі трофеї для ЗСУ.

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До Криму менше, ніж 80 кілометрів

Арестович зазначив, що до основних виходів з Криму з Херсону й Нової Каховки нині менше, ніж 80 кілометрів. Це означає, що туди дістають HIMARS, а отже ці шляхи перебуватимуть під вогневим контролем ЗСУ. Крім того, якщо ми отримаємо далекобійні снаряди, то HIMARS можуть дістати аеродроми в Саках, Джанкої, Гвардійську.

По складах, по місцях зберігання палива, по командних пунктах. Усе по класиці. Крім того, ми ж не зобов'язані стріляти лише по Криму з Херсона, там є багато цікавих цілей по всій лінії фронту, й усюди полетить,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Звільняють не менше, ніж 8 бригад ЗСУ

Він продовжив, що разом з тим звільняються не менше, ніж 8 бойових бригад ЗСУ. Зрозуміло, що вони будуть перекинуті на інші напрямки. І там, де з'являться навіть 4 бригади буде радикальна зміна умов.

"За моїми відчуттями паузи не буде і близько. Будуть дуже активні дії ЗСУ. Ніхто не збирається давати ворогу паузу, бо фронт тріщить, мораль тріщить, треба добивати", – наголосив Арестович.

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Іран може не постачати ракети Росії

За його словами, на тлі звільнення Херсона з'явилась ще одна позитивна інформація. Іран дуже серйозно попередили, й тепер він може відмовитись від збройних контрактів і не постачати ракети Росії. Туди навіть їздив Патрушев, аби вмовити Іран таки надати ракети.

Ця новина дуже приємна. Така ж приємна, як імовірне постачання далекобійних ракет HIMARS нам,

– підкреслив радник голови Офісу Президента України.

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