Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о зачистке Херсона и первых дорогих трофеях для ВСУ.

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До Крыма меньше, чем 80 километров

Арестович отметил, что до основных выходов из Крыма от Херсона и Новой Каховки сейчас меньше 80 километров. Это означает, что туда достают HIMARS, а следовательно, эти пути будут находиться под огненным контролем ВСУ. Кроме того, если мы получим дальнобойные снаряды, то HIMARS могут достать до аэродромов в Саках, Джанкое, Гвардейском.

По складам, по местам хранения топлива, по командным пунктам. Все по классике. Кроме того, мы же не обязаны стрелять только по Крыму из Херсона, там есть много интересных целей по всей линии фронта, и повсюду полетит,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Освобождают не менее 8 бригад ВСУ

Он продолжил, что вместе с тем освобождаются не менее 8 боевых бригад ВСУ. Понятно, что они будут перекинуты на другие направления. И там, где появятся даже 4 бригады, будет радикальное изменение условий.

"По моим ощущениям паузы не будет и близко. Будут очень активные действия ВСУ. Никто не собирается давать врагу паузу, потому что фронт трещит, мораль трещит, надо добивать", — подчеркнул Арестович.

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Иран может не поставлять ракеты России

По его словам, на фоне освобождения Херсона появилась еще одна положительная информация. Иран очень серьезно предупредил, и теперь он может отказаться от вооруженных контрактов и не поставлять ракеты России. Туда даже ездил Патрушев, чтобы уговорить Иран предоставить ракеты.

Эта новость очень приятна. Такая же приятная, как вероятная поставка дальнобойных ракет HIMARS нам,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

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